Andrea Cambiaso sarà il nuovo esterno sinistro della Juve. Aggiungiamo che le visite programmate per venerdì (in compagnia di un certo… Di Maria) sono state confermate. Se Dragusin dovesse persistere nel non accettare il trasferimento al Genoa, la Juve chiuderebbe solo cash per 6-7 milioni. E comunque aspetta Cambiaso per le visite.

Foto: twitter Genoa