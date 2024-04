Cambiaso: “Il mio futuro? Sto bene alla Juventus. Allegri mi ha dato fiducia dalla prima giornata”

L’esterno della Juventus Andrea Cambiaso, presente ad un evento tenutosi all’Adidas Originals Flagship Store di Milano, ha parlato del momento di forma che sta attraversando il club bianconero e del suo futuro. Queste le sue parole:

“Stiamo bene e siamo contenti. Abbiamo una partita molto importante venerdì, per continuare la corsa per raggiungere il nostro obiettivo, che è la qualificazione alla prossima Champions League. La pressione ce l’abbiamo tutti i giorni, indossiamo la maglia della Juventus. Il nostro obiettivo è sempre stato quello della qualificazione in Champions, lo scudetto era più un sogno. Adesso siamo concentrati su questo e dobbiamo raggiungerlo a tutti i costi. Sono molto contento, penso di avere ancora ampi margini di miglioramento e devo continuare a lavorare. Dobbiamo tutti migliorare e sappiamo dove e come farlo. Il mio futuro? Sto molto bene alla Juventus, per me è un grandissimo punto di arrivo. Il nostro obiettivo è quello di vincere tutte le partite, comprese chiaramente anche quelle in Coppa Italia. Differenze tra i miei allenatori del passato e Allegri? Ogni allenatore ha le sue richieste, Allegri mi ha chiesto di essere più presente in zona gol e di aiutare la squadra con le mie qualità. Quanto è stato importante Allegri per me? Importantissimo, mi ha dato fiducia fin dalla prima giornata. Devo ringraziarlo tantissimo e sono molto contento di essere allenato da lui”.

Foto: Instagram Cambiaso