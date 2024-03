Cambiaso: “I miei idoli? Cancelo e Dybala. Per la Juve vincere è la normalità”

Lunga intervista quella rilasciata dal terzino della Juventus Andrea Cambiaso ai taccuini de La Gazzetta dello Sport. Tanti gli argomenti affrontati dall’argentino classe 2000: “Mi sento un giocatore di fascia, dove forse ho attitudini non frequenti, come quella di accentrarmi, di venire dentro il campo. Non so se sia più destro o sinistro, ne abbiamo parlato con il mister senza concludere; vado bene, sembra, da tutte e due le parti. Uno dei miei idoli calcistici è Cancelo, che gioca sui due lati. L’altro è Dybala, fenomeno assoluto. Da ragazzo era Milito, noi siamo una famiglia genoana.

Arrivo alla Juve? E’ un’altra cosa. Ogni giorno arrivo qui con il sorriso a trentadue denti. Questa maglia porta con sè tanta responsabilità. E non è un’affermazione banale. No, qui perdere è una tragica anomalia, vincere la normalità. Non so se sia giusto ma è così, credo da sempre. Allegri è stato molto bravo a farmi capire subito questa diversa concezione, questo modo di essere della Juve. Il nostro obiettivo quest’anno non è cambiato mai, checché se ne sia detto. Era di tornare in Champions, resta di tornare in Champions. E ci torneremo.

Thiago Motta? Per me l’esperienza al Bologna è stata importante. Se non fossi passato da lì sarei arrivato meno pronto alla Juventus. Thiago Motta è un allenatore bravo, innovativo, capace di unire un gruppo. E in città, ora, tra la Virtus di Basket e il Bologna c’è un clima euforico.”

Foto: Twitter Juventus