Cambiaso: “Grande reazione, vogliamo arrivare in fondo nelle due competizioni”

Andrea Cambiaso, esterno della Juventus, ha parlato ai microfoni Mediaset, al termine della gara di Coppa Italia vinta per 6-1 contro la Salernitana: “Peccato per l’errore all’inizio ma abbiamo reagito alla grande con una grande partita. Abbiamo due competizioni e vogliamo arrivare fino in fondo. Sono contento, voglio aiutare la squadra. Domenica sarà un’altra partita, saranno agguerriti e dobbiamo cercare di vincere. Il nostro obiettivo è vincere le partite”.

Foto: Instagram Cambiaso