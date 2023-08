Cambiaso: “Giocare nella Juve è un privilegio. Da quinto a tutta fascia mi trovo meglio, posso spingere di più”

Andrea Cambiaso ha parlato a Dazn dopo la vittoria della Juventus a Udine.

Queste le sue parole: “Per me essere qua è un grande privilegio. Sono contento, la tournée è andata bene e giocare con giocatori di questo calibro è molto bello. Mi sento come al parco giochi, mi diverto molto in campo”.

Da quinto ti trovi più o meno a tuo agio? “L’anno scorso giocavo da quarto ed ero più basso. Questo nuovo ruolo mi piace, perché posso attaccare di più. Con Chiesa mi trovo bene, perché a lui piace partire da sinistra per poi accentrarsi e a me piace venire dentro al campo. Posso migliorare tanto, per esempio nella gestione. Quest’anno al 70’ avevo i crampi, il mister mi ha detto che ho corso troppo”.

Quanto studi Cancelo che è il tuo modello? “Mi piace vedere quei movimenti lì, ho una buona memoria fotografica. Sto migliorando, posso fare ancora meglio e Cancelo è stato uno dei primi”.

Foto: sito Juve