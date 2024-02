Cambiaso: “Fischi? Non mi sorprendono. Siamo la Juventus, oneri e onori”

Andrea Cambiaso, esterno della Juventus, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta in casa contro l’Udinese: “Nessuno si aspettava una partita e un risultato del genere. Ci è mancata cattiveria per fare gol, nel secondo tempo poi eravamo troppo contratto. Rischio che entri delusone in noi? No, noi lavoriamo per il nostro percorso e per arrivare in Champions. Ci siamo ritrovati a lottare con l’Inter ma non dobbiamo farci prendere dal panico e continuare il nostro percorso con lucidità”.

Sui fischi: “Siamo la Juventus, oneri e onori, il mister ce lo dice sempre. Qui un pareggio sembra una tragedia, e abbiamo fatto un punto in tre partite. Abbiamo abituato la gente a un certo tipo di gioco e risultato, oggi è andata così. Non mi sorprendono ecco”.

Infine, sul calo: “Probabilmente, il mister ha detto che poteva esserci un calo. L’Inter è più esperta, noi dobbiamo rimanere uniti, ma sono sicuro che sarà così”.

Foto: Instagram Cambiaso