Cambiaso e Milik illudono, Koopmeiners (doppietta) manda la Juve al terzo posto: 2-2

Termina in parità all’Allianz Stadium tra Juventus e Atalanta: 2-2. La prima vera occasione dell’incontro arriva al 13′ ed è a tinte bianconere. Accelerazione sulla sinistra di Chiesa che fa partire un pallone per il taglio sul primo palo di Miretti: bel colpo di testa coi giusti tempi, respinge coi pugni Carnesecchi. Ma al 34′ è l’Atalanta a passare in vantaggio con uno schema su calcio di punizione ben riuscito che ha liberato Koopmeiners per la conclusione in porta che non ha lasciato scampo a Szczesny. Al 50′ arriva la prima occasione della ripresa con Chiesa che prova a piazzarla dal limite dell’area trovando la risposta di Carnesecchi, prima della segnalazione di fuorigioco da parte dell’assistente. Al 66′ arriva la rete del pareggio dei bianconeri con Andrea Cambiaso che anticipa Carnesecchi con la punta del piede e concretizza al meglio l’azione confezionata da Chiesa-McKennie. Nel giro di quattro minuti la Juventus ha ribaltato la partita contro l’Atalanta. Prima il gol di Cambiaso, poi la girata di Milik, ancora una volta sull’assist di McKennie: nulla da fare per Carnesecchi, i bianconeri hanno invertito la tendenza. Al quarto d’ora dal termine, però, arriva il pareggio dell’Atalanta: assist di Djimsiti in profondità per Koopmeiners, l’olandese segna un’altra doppietta superando Szczesny, non impeccabile. Termina così all’Allianz Stadium, Juventus e Atalanta si dividono la posta in gioca. I bianconeri di Allegri non rispondono alla vittoria del Milan e scivolano, così, al terzo posto della classifica.

Foto: Instagram Atalanta