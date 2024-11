Cambiaso: “Domani sarà una bella partita, sono pronto. Giocare in attacco? Non mi è stato chiesto, ma lo farei”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Aston Villa, Andrea Cambiaso ha parlato delle condizioni della Juve, e dell’eventualità di giocare in ruolo differente rispetto al solito, date le tante indisponibilità.

“Mi sento bene, per un giocatore più si va in campo e meglio è. Appassionato di calcio inglese? Mi piace il calcio in generale. Ci sono giocatori importantissimi e domani sarà una bella partita da giocare. Contro il Milan avevo preso una botta ma sto bene, sono pronto e carico per giocare. Giocare in attacco? Non è stata una richiesta ma se dovesse arrivare lo farei. Potrei giocare anche in porta“.

Sui tanti infortuni, la gara col Milan e la fascia da capitano: “Non ci sono scuse, dobbiamo restare positivi. Dobbiamo dare il nostro meglio e dare di più per tutti. Contro il Milan abbiamo fatto una grande partita. Domani dovremo fare il nostro meglio per ottenere la vittoria. Io capitano? Non so chi sarà ma cambia poco per me. Ognuno di noi è molto responsabile anche senza fascia”.

