Cambiaso: “Allegri mi ha detto di esprimermi al meglio sia a destra che a sinistra. Mi ispiro a Cancelo”

Dopo il prestito al Bologna, Andrea Cambiaso è tornato alla Juventus e questo pomeriggio è stato presentato in conferenza stampa. Ecco le sue parole: “Questa maglia ha un peso diverso. Sono molto orgoglioso di essere qui e spero di poter restare il più possibile. Ringrazio il Bologna, Sartori, mister Sinisa che mi ha voluto. All’inizio le cose non giravano bene ma mi hanno sempre aiutato, ringrazio anche mister Motta. Qui c’è una grande esperienza, dai miei compagni posso imparare molto e l’ho già visto in queste settimane. Ormai si ragiona più sugli spazi che sui moduli, a Genoa avevo già giocato a cinque e anche l’anno scorso avevamo iniziato così. Quest’anno spero di aiutare la squadra, sono arrivato qui al momento giusto dopo un anno a Bologna che mi è servito molto. A chi mi ispiro? Ho seguito molto Cancelo. Allegri? Il rapporto con lui è molto buono. Mi ha detto di esprimermi al meglio sia a destra che a sinistra, di aiutare la squadra il più possibile ed essere determinante”.

Foto: Sito Juventus