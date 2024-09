Cambiaso: “Abbiamo fatto bene rispetto a Roma ed Empoli”

Intervenuto in conferenza stampa, il terzino della Juve, Andrea Cambiaso, ha così parlato dopo il pareggio per 0-0 contro il Napoli: “È stata una partita diversa rispetto al Psv. Però, secondo me, rispetto alla sfida contro Empoli e Roma abbiamo fatto bene. Soprattutto con il possesso palla e non abbiamo subito nulla. Devo riguardare la partita, ma secondo me ci è mancata precisione nell’ultimo passaggio e nel tiro, ma sono convinto che arriverà. Se i problemi sono questi…”.

Foto: Instagram Juve

Foto: Instagram Juventus