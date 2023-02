Cambiaso: “A gennaio la Juve mi voleva ma il Bologna ha detto no”

Il terzino Andrea Cambiaso, in prestito al Bologna ma di proprietà della Juventus, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato di quanto avvenuto nella sessione invernale di calciomercato. I bianconeri avrebbero provato a riportare alla base il ventitreenne. Le sue parole: “So che a gennaio la Juve mi ha richiesto, ma il Bologna ha detto no e sono contento così. Non ho mai espresso la volontà di andarmene. Parlare ora di ritorni, rinnovi del prestito o altro, è fantacalcio. Nel senso di prematuro”.

Foto: Instagram Cambiaso