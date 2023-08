Cambiaghi torna a Empoli: “Felicissimo di essere di nuovo qui. Ci vediamo al Castellani”

L’Empoli in giornata ha ufficializzato il ritorno di Nicolò Cambiaghi (prelevato in prestito secco dall’Atalanta). Nella scorsa stagione, l’esterno offensivo classe 2000 ha collezionato in maglia azzurra 29 presenze tra Serie A e Coppa Italia e le ha impreziosite con 7 gol e 2 assist.

Ecco il suo messaggio destinato ai supporters empolesi, postato dal club toscano sui propri canali social: “Ciao tifosi azzurri, son felicissimo di essere tornato! Ci vediamo al Castellani Computer Gross Arena: Forza Empoli!”.

Foto: twitter Empoli