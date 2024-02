Cambiaghi: “Per ora i risultati sono positivi ma il campionato è ancora molto lungo. Lazio a gennaio? Non ho mai pensato di andarci”

Nicolò Cambiaghi, attaccante dell’Empoli, ha concesso un’intervista ai microfoni di Radio Lady. Questo il suo commento sulla ripresa della squadra toscana in campionato, a cui ha aggiunto un retroscena relativo allo scorso mercato di gennaio:

L’arrivo e l’impatto di Davide Nicola?

“Il mister ci ha dato tanto, sotto tutti i punti di vista. Stiamo lavorando molto bene, stiamo lavorando da squadra, preparando bene le partite. Per adesso diciamo che i risultati sono positivi ma il campionato è molto lungo. Le ultime partite saranno le più importanti, vedremo chi sarà più bravo portare a casa la salvezza.”

La Lazio si era interessata a lei a gennaio?

“Ma sinceramente, io non ho mai pensato di andarci, ero e sono concentrato sull’Empoli e voglio terminare un percorso perché ancora non è finito. Ho voglia di crescere, migliorarmi, voglio raggiungere l’obiettivo con la squadra che ci siamo prefissati, che è ovviamente quello della salvezza. Non c’è mai stato il pericolo di andare via dall’Empoli.”

Foto: Twitter Empoli F.C.