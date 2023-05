Cambiaghi e Caputo lanciano l’ Empoli: 2-1 sulla Salernitana. Udinese facile con Pereyra e Masina

Si sono concluse le gare delle 18 della 33a giornata di Serie A.

Si ferma la striscia della Salernitana, reduce da 10 risultati utili di fila. I granata cadono a Empoli, che sale a 38 punti, a +11 sullo Spezia terz’ultimo e quindi a un punto dalla salvezza matematica. Ottimo Empoli per 80 minuti di gioco, contro una pessima Salernitana, mai scesa in campo e senza tiri in porta per 80 minuti.

Di Cambiaghi nel primo tempo e Caputo nella ripresa i gol dei toscani. Nella Salernitana, la riapre nel finale Piatek, che torna al gol dopo 7 mesi. Salernitana che prova ad evitare il ko ma finisce 2-1 per l’Empoli, a cui è stato anche annullato un gol a Pjaca.

Empoli che sale a 38, come detto, la Salernitana resta a 35 e deve ancora lottare per salvarsi.

A Udine, la Sampdoria perde 2-0 alla Dacia Arena e retrocede in Serie B dopo 12 anni. Udinese in controllo nel primo tempo, con le reti di Pereyra e Masina. Nella ripresa, orgoglio dei blucerchiati che rischiano di riaprire la gara, ottimo Silvestri a salvare.

La Sampdoria lascia la massima serie, ma i blucerchiati non sono retrocessi certo stasera.

