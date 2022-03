Cambiaghi debutta con l’Under 21: “Spero che sia stata la prima di tante presenze con la maglia azzurra”

Nicolò Cambiaghi, fresco di esordio con l’Under 21, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del Pordenone, club dove attualmente milita (ricordiamo che il suo cartellino è di proprietà dell’Atalanta): “È stata un’esperienza bellissima e nuova, perché era la prima volta in Nazionale, l’esordio in una gara così importante è stato indimenticabile. È arrivata una vittoria importante dopo dieci giorni lavoro indirizzati a ottenere questo successo. Questa maglia azzurra la porterò sempre con me, sono felice di averla conquistato e spero che possa essere la prima di molte. Ho sempre detto che devo ringraziare tutto il Pordenone, dalla società al mister e ai compagni perché senza di loro questa convocazione non sarebbe stata possibile, devo ringraziare tutto il mondo neroverde. – continua ai microfoni del club friulano – Sono contentissimo di essere tornato, non vedo l’ora di giocare sabato. Tutte le partite da qui alla fine sono importantissime e valgono tanto anche perché il campionato di Serie B è imprevedibile e può succedere davvero di tutto e dobbiamo essere concentrati fino alla fine. Possiamo lottare ancora e dare tutto“.

