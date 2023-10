Cambiaghi: “A Empoli c’è tutto per far bene. Andreazzoli ci ha trasmesso l’importanza del sacrificio”

“Ad Empoli mi sono trovato subito bene e devo dire che quando stai bene al campo, col gruppo e tutto il contorno del mondo Empoli, ti aiuta a star bene fuori. Non ci ho pensato due volte a ritornare perché sapevo a cosa sarei andato incontro”. Parla così Nicolò Cambiaghi, intervenuto quest’oggi a Radio TV Serie A: “Mix perfetto giovani e senatori, ci sono giocatori incredibili e noi possiamo prendere molto da ognuno di loro. C’è tutto per fare bene, trovare l’intesa che serve per andare in campo e vincere. Se continuiamo a lavorare come in queste ultime settimane, i risultati si vedranno”.

Infine, su Andreazzoli: “Ci ha trasmesso come sempre l’importanza del sacrificio, ma già con Zanetti davamo tutto sempre. Ci adeguiamo ai principi del mister, una squadra come la nostra deve andare al massimo per fare risultato”.

Foto: Instagram Empoli