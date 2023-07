Cambia la FA Cup: la Premier prende il controllo del torneo. E’ addio ai “Replay Match”

Rivoluzione in Inghilterra per la FA Cup, la più antica competizione di calcio in Europa. Novità storiche per la coppa di Inghilterra quindi, che vedrà l’addio ai replay in caso di pareggio in FA Cup. Infatti vige ancora la regola che in caso di parità, si disputi un ritorno in casa della squadra aversaria: questa la grande novità riportata dal Daily Mail dall’edizione 2024/2025. Una rivoluzione, secondo il giornale inglese, che cambierà alla radice quella che è la competizione più antica del mondo: il controllo del torneo dovrebbe inoltre passare dalla Football Association alla Premier League.

Foto: facebook FA CUP