Cambi in panchina per Barca e Real, i quotidiani spagnoli: “Allegri o Raul, la grande decisione” e “Xavi è arrivato a Barcellona”

Ad una giornata dalla fine della Liga in Spagna si parla dei movimenti sulle panchine di Real Madrid e Barcellona. As si dedica ai blancos col titolo “Allegri o Raul, la grande decisione“, l’esperienza del tecnico italiano lo rende favorito, i suoi scudetti con la Juve possono garantire un’esperienza di successo al Real. Raul, invece, di dieci anni più giovane (43 anni), è la leggenda del club e la sua esperienza al Castilla è stata positiva e potrebbe fare il percorso che ha fatto Zidane.

Sul fronte Barcellona, Sport parla dell’arrivo di Xavi in città, “Xavi è già qui” titola il giornale puntando sul cambio in panchina con Koeman che potrebbe andare via. L’ex centrocampista sarebbe la prima scelta per sostituire il tecnico olandese. Il Mundo Deportivo, invece, si concentra sul mercato dei giocatori con il titolo “Gli (in)toccabili“, con la crisi economica post pandemia, il Barcellona incontrerà Busquets, Piqué, Sergi Roberto e Griezmann per discutere la riduzione dello stipendio o un’eventuale uscita dal club.