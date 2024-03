Camavinga: “Vinicius mi bullizza perché non segno da due anni”

Direttamente dal ritiro della Nazionale francese, il centrocampista del Real Madrid, Eduardo Camavinga ha così parlato del rapporto con i compagni di squadra: “Al Real Madrid ho Vinicius che mi fa molto bullismo. ‘Non tirare, non tirare!’, mi dice sempre Vini. Me lo dice sempre, non si fida del mio tiro. Ma non importa, tocca a me mettere a tacere alcune bocche. Un giorno sono sicuro che segnerò un gran bel gol, anche importante, così poi mi lascerà calciare in santa pace”.

Foto: Camavinga Instagram