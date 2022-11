Camavinga: “Un onore essere convocato. Voglio dimostrare al mister che ha fatto bene a scegliermi”

Il baby fenomeno francese, Camavinga ha raccontato a RMC sport di quanto si senta onorato a rappresentare la sua nazione. Ecco alcune dichiarazioni del centrocampista del Real Madrid: “Devo dire che provo molta gioia, molto orgoglio. Non vedo l’ora di essere lì al Mondiale. Ero con la mia famiglia durante l’annuncio di Deschamps, provavo un’emozione unica. È il sogno di un bambino andare al Mondiale. Posso dire che è qualcosa di folle talmente è bello. Se necessario sono pronto a giocare anche come portiere. Dobbiamo essere concentrati per fare del nostro meglio e vincere le partite.”

Foto: Twitter Real Madrid