Camavinga: “Tutti vorrebbero Mbappé nella propria squadra. Non ho molto da dire sul suo futuro”

Dal ritiro della Francia ha parlato ai media Eduardo Camavinga, il calciatore del Real Madrid ha commentato le voci legate al futuro di Mbappé. Ecco le sue parole: “Beh, avete visto che ha parlato lui stesso in prima persona, non ho molto da dire. Ammetto che sarei felice se Kylian venisse al Real Madrid. È un grandissimo giocatore e credo tutti lo vorrebbero in squadra. Ha fatto una scelta e bisogna rispettarla. Non ho visto Kylian ieri, ma è sempre lo stesso, non ha mostrato un comportamento diverso. È normale. Parliamo spesso tra noi e se c’è qualcosa sicuramente lo verremo a sapere”.

Foto: Camavinga Instagram