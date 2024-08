Camavinga out: “Grande delusione. Lavorerò duramente per tornare presto”

Il Real Madrid perde per circa 2 mesi il centrocampista Eduardo Camavinga, per un infortunio ai legamenti del ginocchio.

Il giocatore, sui social, ha commentato la situazione: “Lavorerò duramente per rientrare presto. Profondamente deluso di subire questo infortunio e di perdere l’inizio della stagione. Lavorerò duramente per tornare presto . Grazie per tutti i messaggi di supporto nelle ultime ore e voglio anche augurare il meglio alla squadra per la partita di stasera! Sempre grazie, ciao”.

Foto: Instagram Camavinga