Camavinga: “Mbappé? Non ho parlato con lui del futuro. Non so cosa farà”

Edoardo Camavinga, centrocampista del Real Madrid, ha parlato in conferenza alla vigilia della gara con il Lipsia.

Il giocatore si è soffermato anche sulle vocin che vogliono l’arrivo di Mbappé la prossima stagione: “Non ho parlato con lui e non so cosa farà la prossima stagione. Mbappé non è un nostro giocatore, rispetteremo il PSG. Non sto parlando di quello. Non so cosa succederà, questa è la verità”.

Nelle prossime settimane i due giocatori si incontreranno in Nazionale ma il classe 2002 glissa sull’argomento: “Sicuramente non ci dirà nulla del suo futuro”. Infine una battuta nel momento in cui, sul finire della chiacchierata con i media, gli è stato chiesto del match in programma domani alle 21 al “Bernabeu”: “È il primo a chiedermi della partita di domani”.

Sulla gara con il Lipsia: “Faremo di tutto per segnare più gol. E’ una partita molto importante. Prima di pensare alla partita in sé, dobbiamo pensare a giocare con passione davanti ai nostri tifosi. Voglio solo vincere” ha sentenziato il giocatore che ha poi ha proseguito sugli obiettivi finali: “Noi i favoriti in Champions? Siamo sempre favoriti per questa competizione”.

Foto: Instagram personale