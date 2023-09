Camavinga: “Giocare terzino? Devi essere sempre a disposizione del mister anche se c’è qualcosa che non ti piace fare. Vogliamo partire bene in Champions”

Il centrocampista del Real Madrid è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro l’Union Berlino.

Queste le sue parole: “Giocare la Champions League con il Real è qualcosa che vorrebbero tutti. Voglio vincere, vincere e vincere… e sono molto emozionato”.

Sulla rosa: “Siamo una squadra giovane e i giovani stanno giocando più dell’anno scorso. Abbiamo anche due leggende tra noi che ci consigliano e sono con noi per farci migliorare. Per me è un piacere giocare con Modric e Kroos, li ammiro e imparo da loro. Penso a migliorare”.

Sull’Union Berlino: “È una squadra che gioca con molta forza e molta intensità. So che sarà molto complicata la partita di domani”.

Pressione Champions? “Sono qui da due anni e ne ho vinto una. Quindi c’è poco da aggiungere! Non vincerla per un anno non lo definisco un fallimento”.

Sulla mentalità del club: “Quando sono arrivato e abbiamo vinto una partita, pensavo che nello spogliatoio sarebbe stata una festa. Invece no: tutti pensavano già alla sfida successiva. Con il tempo ho acquisito questa mentalità e adesso sono un persona migliore”.

Sui pochi gol: “Ci sto lavorando. so che ne segno pochi. Ma devo migliorare in tutti gli aspetti”.

Sul periodo da terzino sinistro: “Sapevo che qualcuno me lo avrebbe chiesto! Sono a disposizione della squadra, gioco dove hanno bisogno di me. A poco a poco ho acquisito esperienza e, anche se non mi piace giocare in quella posizione, a volte devi farlo”.

Foto: Facebook Real Madrid