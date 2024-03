Camavinga: “Finire la carriera al Real Madrid? Certo, mi piacerebbe. Ho tanti modelli, uno di questi è sicuramente Cristiano Ronaldo”

Eduardo Camavinga, centrocampista del Real Madrid e della nazionale francese, ha concesso un’intervista ai microfoni dell’emittente Telefoot, facendo chiarezza sul suo prossimo futuro: “Se potessi finire la mia carriera al Real Madrid? Certo, mi piacerebbe molto chiudere qui.”

Il classe 2002 ha svelato i modelli a cui si ispira: “Ho tanti modelli nel calcio, uno di questi è sicuramente Cristiano Ronaldo. La cosa più importante è avere longevità e questo significa lavorare in palestra e prendersi cura del proprio corpo, proprio come fa lui. Ancelotti? Mi ha detto che verrà a ballare con me al prossimo gol. Non so quando accadrà, ma verrà sicuramente.”

