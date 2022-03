Camavinga e l’obiettivo Mondiale: il centrocampista punta il Qatar

Tre giorni fa è andato in gol con la Francia Under 21 contro le modeste Fær Øer, nel match valevole per le qualificazioni all’Europeo di categoria. Nonostante tale abnegazione, il sogno, per meglio dire l’obiettivo, di Eduardo Camavinga è un altro. Come scrive AS, il talentuoso centrocampista del Real Madrid non ha perso la speranza di essere convocato per il Mondiale in Qatar del prossimo inverno con la Nazionale maggiore (con la quale ha già esordito nel settembre 2020, diventando così il più giovane debuttante dal 1945). Il classe 2002 del Real Madrid, si legge, ritiene che con un ottimo rendimento con i Blancos le sue possibilità di partecipare alla spedizione saranno diverse e concrete.

Foto: Twitter Real Madrid