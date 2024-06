Camavinga: “Dopo la vittoria della Champions abbiamo dormito poco. Euro 2024? Proverò ad essere titolare fisso”

Edoardo Camavinga, centrocampista della Francia e del Real Madrid, ha parlato si media francesi soffermandosi su diversi temi.

Queste le sue parole: “Festeggiamenti dopo la Champions? Non abbiamo dormito molto. Ma era importante festeggiare la vittoria con il gruppo. Non ho fatto necessariamente qualcosa di speciale, ma è tutto nella mente, si tratta di vivere il momento. Ma dovevamo tornare in Francia. Dovevamo arrivare lunedì sera, ma Aurel Tchouaméni ha parlato con l’allenatore e siamo riusciti a raggiungerli martedì all’ora di pranzo”.

La sua ambizione agli Europei è una sola: “Essere un titolare e guadagnare più tempo possibile”.

Foto: sito Real