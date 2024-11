Camarda nella storia rossonera: sarà il secondo titolare più giovane di sempre

Francesco Camarda, dato l’infortunio in allenamento di Morata (comunque convocato con la Spagna), prenderà le redini dell’attacco milanista. A 16 anni compiuti quest’anno, l’italiano diventerà il secondo titolare più giovane della storia del Milan, in occasione della sfida contro il Cagliari delle 18:00. Il primato resta nelle mani di Giuseppe Sacchi. In caso di gol, il classe 2006 diventerebbe il più giovane marcatore della storia milanista. Insomma, una partita come le altre per il centravanti rossonero.

Foto: Instagram Milan