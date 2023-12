Camarda, il suo maestro di boxe: “Ragazzo umile e determinato, sapevo che sarebbe arrivato il suo momento”

L’uomo del momento, in casa Milan e non solo, è senza dubbio Francesco Camarda. Il gioiellino rossonero classe 2008 è stato il primo quindicenne a debuttare in Serie A. Intervistato dalla Gazzetta, il suo maestro di boxe Angelo Valente (ex campione del mondo di kickboxing), lo ha così descritto: “Francesco è un ragazzo umile, determinato e consapevole delle sue qualità. Parla poco, da me arrivò senza nemmeno presentarsi. Poi un mio amico pizzaiolo mi disse: ‘Ma lo sai che gioca nel Milan? Pare che sia una promessa’ “.

Valente ammette: “Sapevo che prima o poi sarebbe arrivato il suo momento, ma non pensavo così presto. La sua forza? Di sicuro la famiglia, lo aiutano da sempre a tenere i piedi per terra e a fare le cose in un certo modo. In questi anni ho conosciuto suo padre Manuel, una persona splendida e un modello. Io alleno tanti ragazzi, mi capita spesso di vedere genitori esaltati quando parlano dei figli. Per lui è l’opposto, a quell’età è fondamentale”.

Foto: Instagram Milan