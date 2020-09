Camacho si ritira a 30 anni a causa degli infortuni: “Ho fatto tutto il possibile”

Non era la carriera che avrebbe sognato e immaginato. I troppi infortuni lo hanno spesso lasciato fuori dal campo. E così, Ignacio Camacho, centrocampista del Wolfsburg, ha deciso di ritirarsi a soli 30 anni. L’annuncio è arrivato in una conferenza stampa di oggi: “Ho lottato senza sosta per tornare in campo. Ho la coscienza pulita, perché ho fatto tutto il possibile per tornare a fare quello che amo: giocare a calcio – ha detto Camacho -. Non è stato facile, in questi tre anni ho sentito dolore tutti i giorni e alla fine non ho potuto continuare. Sono molto grato alle persone che mi hanno aiutato in questo percorso, non è stato facile neanche per loro”.

Camacho si è infortunato quasi 3 anni fa alla caviglia sinistra in una partita di Coppa di Germania contro l’Hannover e da allora ha subito 5 interventi. Rimarrà comunque nel club, con un ruolo da dirigente.

Foto: Twitter Wolsfburg