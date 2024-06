Calzona: “Vogliamo i quarti di finale per i nostri tifosi”

Dopo il pareggio rimediato con la Romania, valido per entrambi per l’accesso agli ottavi di finale di questa edizione, il ct della Slovacchia Francesco Calzona è intervenuto così ai microfoni della UEFA in merito alla partita: “Sono felice di aver passato il girone e sono felice della prestazione, è stata una grande prestazione. Volevamo vincere il girone per arrivare primi e abbiamo fatto bene per gran parte della partita. La Romania è una squadra forte e mi piace come gioca”.

Ora sognare in grande non costa nulla: “Qualsiasi avversario che affronteremo adesso sarà difficile. Abbiamo raggiunto gli ottavi e vogliamo arrivare ai quarti di finale per i nostri tifosi”

Foto: Twitter Slovacchia