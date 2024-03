Calzona: “Se arriverà un’offerta, deciderò insieme alla Federazione slovacca la cosa migliore da fare”

Francesco Calzona, tecnico del Napoli e commissario tecnico della Slovacchia, lascerà la panchina azzurra per le gare amichevoli contro Austria e Norvegia del 23 e 26 marzo. Nel corso della conferenza stampa in vista delle due amichevoli, il tecnico ha parlato ai media slovacchi anche del suo futuro a Napoli: “Se arriverà un’offerta deciderò insieme alla Federazione slovacca la cosa migliore da fare. Non mi è arrivata alcuna proposta”.

Foto: Twitter Napoli