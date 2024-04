Calzona recupera Kvaratskhelia e Ngonge per il Monza: i due giocatori si sono allenati in gruppo

Il Napoli ed il suo allenatore Francesco Calzona possono sorridere. Durante l’allenamento mattutino odierno, infatti, sia Kvaratskhelia che Ngonge sono tornati ad allenarsi in gruppo insieme ai compagni di squadra e sono, quindi, pienamente recuperati in vista del prossimo impegno dei partenopei in campionato, in trasferta contro il Monza. Questo il report pubblicato dalla società campana sul proprio sito:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Monza in programma all’U-Power Stadium domenica alle ore 15 per la 31esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto”.

Foto: Instagram Napoli