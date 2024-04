Calzona perde Ngonge: trauma contusivo alla coscia sinistra per il belga

Brutte notizie per Francesco Calzona ed il Napoli. Durante l’allenamento mattutino della squadra partenopea, svolto in preparazione della gara di campionato con il Monza, l’attaccante belga Cyril Ngonge ha lasciato la seduta nelle fasi iniziali per un trauma contusivo alla coscia sinistra. Questo il report completo pubblicato dalla società azzurra sul proprio sito:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center.Gli azzurri preparano il match contro il Monza in programma all’U-Power Stadium domenica alle ore 15 per la 31esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione ed esercitazione finalizzata al possesso palla. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico e partitina finale. Kvaratskhelia ha svolto lavoro personalizzato in campo. Ngonge ha lasciato la seduta nelle fasi iniziali per un trauma contusivo alla coscia sinistra”.

Foto: Instagram Ngonge