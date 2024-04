Calzona: “Non è accettabile subire due gol a partita, ma credo ancora alla Champions”

Francesco Calzona, allenatore del Napoli, dopo il pareggio interno contro il Frosinone è intervenuto in conferenza stampa: “E’ chiaro che non è possibile fare sempre 3-4 gol per vincere, dobbiamo imparare ad essere più solidi cosa che nella mia gestione non è mai acaduta. In fase di non possesso rischiamo sempre, non c’è mai la sensazione che gestiamo la partita. Invece di correre rincorriamo, questa squadra non ha le caratteristiche per farlo. Abbiamo questo problema che ci sta condizionando, dobbiamo assolutamente migliorare da qui alla fine”.

Poi ha proseguito: “I calciatori quando stanno a questo livello non devono avere paura delle pressioni. Non possiamo dire nulla al pubblico, siamo noi che dobbiamo trascinarli. Se ti fischiano giustamente devi andare a casa stare zitto”



“Se credo ancora alla Champions? Certo, ci si deve credere se no non puoi fare questo lavoro. La matematica non ci condanna a nessun traguardo. Io ci credo, abbiamo il problema gravissimo di non essre solidi. Non accettabile subire due gol a partita”.

Foto: Instagram Napoli