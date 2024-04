Calzona: “Le assenze non devono essere un alibi. Champions? La matematica non ci condanna”

Il tecnico del Napoli Francesco Calzona, poco prima del calcio d’inizio della gara interna che i partenopei giocheranno contro il Frosinone, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, ai microfoni di Sky Sport:

“Dobbiamo ripartire dal secondo tempo di Monza, avere continuità di prestazioni perché è la prestazione che ti porta a raggiungere dei risultati. Abbiamo delle assenze, ma non deve essere un alibi. Abbiamo una rosa forte e sappiamo benissimo che lavorando con continuità possiamo fare bene. Avevamo tanto bisogno di lavorare, soprattutto sulla fase difensiva, e secondo me in settimana abbiamo fatto un buon lavoro. La Champions League? La matematica non ci condanna e la gente ci crede. Poi vediamo dove saremo capaci di arrivare da qui alla fine”.

Foto: Twitter Napoli