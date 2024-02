Calzona: “La squadra ha ritrovato la voglia di lottare”

Intervenuto ai microfoni di Prime Video, il tecnico del Napoli, Francesco Calzona, ha così parlato dopo il pareggio per 1-1 contro il Barcellona: “Chiaramente abbiamo tanto da lavorare, ma ho fatto i complimenti alla squadra che ha ritrovato la voglia di lottare. A livello tattico abbiamo fatto passi avanti, abbiamo messo in campo i calciatori provenienti dalla Coppa d’Africa che non erano al meglio, abbiamo concesso cambi di gioco, palle tra le linee e concedere tutto questo ad una squadra di questo livello ti fa rischiare. Nel finale la squadra ha creduto di poter vincere la partita ed è un segnale importante, di solito nei finali c’è il calo ma è ottimo lo spirito”.

Poi ha proseguito: “Cosa mi è piaciuto di più e cosa di meno? Sicuramente lo spirito della squadra, i calciatori non ci stavano a perdere la partita. Non mi è piaciuto il disordine in campo, in due giorni non si possono fare miracoli e chi è subentrato ha rimesso a posto le cose dando linfa alla squadra”.

Infine: “Nella prima mezz’ora abbiamo sofferto, la squadra ha reagito anche nel disordine e questa cosa è fondamentale. Questa dote di lottare fino alla fine contro una squadra di questa caratura mi rende soddisfatto”.

Foto: Twitter Napoli