Calzona: “La pausa? Mi fido dello staff che resta a Napoli. Posso seguire gli allenamenti col drone”

Francesco Calzona, allenatore del Napoli, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Alla fine abbiamo fatto solo sette allenamenti di squadra, giocando tante partite in pochi giorni. Avremmo bisogno di allenarci di più per limare il gap, cercheremo di mettere dentro qualcos’altro nella pausa. Abbiamo bisogno di un po’ di tempo”.

Come gestirete questa pausa? “A Napoli resta uno staff nel quale ho piena fiducia, sono molto tranquillo. Cercheremo di tenere in forma chi resta, non sono preoccupato sotto questo aspetto. Posso seguire l’allenamento col drone”.

Foto: sito Napoli