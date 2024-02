Calzona: “In campo cerco di portare un calcio che sia un mix tra quello di Sarri e Spalletti. Ecco come ho visto Osimhen”

Francesco Calzona, neo tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Prime a poco più di un’ora dalla sfida contro il Barcellona, in programma alle ore 21 allo stadio Diego Armando Maradona e valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Le sue parole:

Si ispira a Spalletti o Sarri?

“In quello che cerco di riportare in campo c’è tanto del loro calcio, sarà un mix.”

Come ha visto Osimhen?

“E’ tornato dalla Coppa d’Africa, mi aspetto tanto da lui perché è un top player mondiale. Mi ha garantito che sta bene.”

De Laurentiis ogni tanto scende negli spogliatoi a fine primo tempo.

“Non ho problemi con il presidente, non mi ha chiesto niente di particolare e abbiamo degli obiettivi. E’ stato carino con me, sa benissimo come la penso io. Se vuole venire negli spogliatoi può venire.”

Foto: Twitter SSCNapoli