Calzona: “Il presidente è stato gentile, non mi ha messo pressioni. Hamisk? Lo volevo fortemente, mai dire mai”

Francesco Calzona allenatore del Napoli ha parlato in conferenza stampa rispondendo anche ad alcune domande su Hamsik, che non sarà, al momento, nel suo staff nel Napoli.

Queste le sue parole: “Non mi ha mai contattato nessuno, ho parlato con la società solamente domenica. Il presidente non è contento della situazione, mi ha chiesto di credere fermamente ai nostri obiettivi, di andare avanti in Champions e di arrivare ad un posto che ci possa qualificare alla prossima Champions. Ma è stato gentile, non mi ha messo pressioni”.

Su Hamsik: “Lo volevo fortemente, vediamo, mai dire mai”.

Foto: twitter Slovacchia