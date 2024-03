Calzona: “Il doppio ruolo è compatibile solo quando non ci sono gare ufficiali. Futuro a Napoli? Accordo solo per questi mesi”

Francesco Calzona, tecnico del Napoli, ha parlato a Sportmediaset dopo la sconfitta della sua Slovacchia contro l’Austria

Queste le sue parole: “Questa situazione è capitata in un momento in cui è stato possibile farlo. Il doppio ruolo è compatibile solo quando non ci sono partite ufficiali per quanto mi riguarda”.

Sul futuro. “Non penso alla riconferma perché gli accordi con De Laurentiis sono solo per questi mesi. Ho un contratto con la federazione slovacca, che ringrazio per avermi permesso di allenare la squadra dei miei sogni. Andiamo avanti e poi vedremo, sperando di raggiungere una posizione importante col Napoli”.

Foto: sito Napoli