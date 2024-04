Calzona: “Darò tutto fino a giugno, il Napoli è la mia vita”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Napoli, Francesco Calzona, ha così parlato dopo la vittoria per 4-2 contro il Monza: “Nel calcio bisogna correre. Se si riceve sempre palla addosso, lontano dalla porta, non è calcio attuale. Bisogna correre, dare soluzioni a chi è in possesso. La differenza tra primo e secondo tempo, ma anche contro l’Atalanta, è tutta lì”.

Poi ha proseguito: “Siamo condannati a guardare partita dopo partita, è inutile fare calcoli. Dobbiamo vincere per guadagnare speranze per arrivare ai piani alti. Se giochiamo come nel secondo tempo, le speranze ci sono, altrimenti no”.

Sull’intervallo: “A fine primo tempo abbiamo parlato, esposto i problemi e cercato di risolverli. Non è stata una cosa successa nel primo tempo soltanto oggi. Quando si gioca contro squadre che prendono a uomo, è importante muoversi. Quando hai giocatori di questo livello, quindi, è chiaro che ci stia la giocata personale, ma bisogna arrivarci. Ci vogliono le motivazioni, è chiaro. Passati in vantaggio, ci siamo liberati mentalmente. Dispiace perchè abbiamo preso due gol dando due occasioni, questa cosa mi fa impazzire”.

Sul suo futuro: “Ho un contratto che scade a giugno, abbiamo degli accordi. E’ un matrimonio strano, a tre. Non so come andrà a finire. Io darò il massimo fino a giugno, Napoli è la mia vita. Nella peggiore delle ipotesi voglio lasciare un buon ricordo”.

