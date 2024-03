Calzona: “Caso Acerbi? Non ho sentito Juan Jesus. La giustizia sportiva farà il suo corso”

Francesco Calzona, CT della Slovacchia e ovviamente tecnico del Napoli, ha parlato a Sportmediaset dal ritiro della Nazionale, rispondendo anche alla domanda sul caso che da una settimana sta facendo discutere, ovvero il presunto insulto razzista di Acerbi a Juan Jesus.

Queste le sue parole in merito: “Insulto razzista di Acerbi? Non ho sentito il mio difensore, a fine partita l’ho visto giusto 30 secondi e gli ho fatto i complimenti. La giustizia sportiva farà il suo corso e vediamo come andrà a finire”.