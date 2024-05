Calzona: “Abbiamo qualche problema, ma niente alibi. Lindstrom? È in crescita, mi aspetto che faccia bene”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Francesco Calzona, ha così parlato prima della sfida contro l’Udinese: “Come sta la squadra mentalmente dopo aver visto il film dello scudetto? Chiaro che rivivendo una situazione come quella che è stata, di un’annata fantastica, i calciatori erano molto felici. Hanno risposto sul campo, hanno fatto ottime sedute, sono molto fiducioso stasera”.

Su Lindstrom dal 1′: “Di solito non parlo tantissimo ai calciatori, però il ragazzo è in crescita. Nelle ultime settimane sta facendo molto meglio negli allenamenti, oggi ha questa opportunità di giocare, è un giocatore importante, mi aspetto molto da lui. Vedendolo in allenamento mi aspetto che faccia bene”.

Infine: “Politano stringe i denti? No, Politano ha saltato alcuni allenamenti. Non è al 100%, mi ha assicurato che ha recuperato però. Abbiamo qualche problema, ma niente alibi: abbiamo una rosa importante e sono sicuro che chi giocherà oggi farà un’ottima prestazione”.