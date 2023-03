Calvo: “Rinnovo Di Maria? Ci stiamo parlando. Stipendi arretrati di Dybala? I processi si fanno nei tribunali”

Il CFO della Juventus Francesco Calvo ha parlato a Dazn prima della gara contro la Roma.

Queste le sue parole: “Sicuramente è una partita importante, non credo sia una partita da dentro o fuori, noi guardiamo sempre due classifiche, una che dice che siamo 9 punti dietro la Roma, abbiamo 35 punti, e una invece che dice che abbiamo 50 punti e quindi siamo 6 punti davanti alla Roma. Noi come abbiamo sempre detto ragioniamo partita per partita, è sempre importante vincere la prossima, per cui per noi è importante vincere stasera”.

Sul rinnovo di Di Maria: “Credo che Di Maria sia sicuramente un leader tecnico e un leader dello spogliatoio, per cui è un giocatore molto importante. Noi i giocatori importanti li vogliamo sempre tenere con noi e la dimostrazione è il rinnovo che abbiamo annunciato questa settimana di Danilo, per cui con Di Maria stiamo parlando, diamo tempo al tempo, le negoziazioni le facciamo, dietro le quinte, a luci spente, poi quando avremo qualcosa da annunciare lo annunceremo, ma siamo fiduciosi”.