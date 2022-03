Calvo pronto a lasciare la Roma. Farà ritorno alla Juve

Francesco Calvo ha deciso di lasciare definitivamente la Roma e farà ritorno alla Juve. Il dirigente era arrivato in giallorosso nel 2018, dopo l’esperienza vissuta al Barcellona e nel febbraio del 2021 aveva rassegnato le dimissioni da Chief Operating Officier, ovvero Direttore Operativo, restando fino a oggi come consulente del club sotto richiesta della famiglia Friedkin. Ora il ritorno in bianconero, dopo aver ricoperto in passato il ruolo di direttore commerciale e in seguito di Chief Revenue Officer. Lo riporta CalcioeFinanza.

FOTO: Twitter Roma