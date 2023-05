Calvo: “Nuovo ricorso? Possibile, ma prima dobbiamo leggere le motivazioni. Fiducia incondizionata ad Allegri”

Prima della gara contro l’Empoli Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juventus, ha commentato a caldo la sentenza della Corte Federale d’Appello che ha inflitto 10 punti di penalizzazione al club bianconero: “Le prime impressioni sono negative, non siamo soddisfatti. Ci aspettavamo che arrivasse prima della partita, è presto per fare ulteriori commenti. Faremo un comunicato stampa a breve. Dobbiamo prima leggere le motivazioni per capire i margini di un ulteriore ricorso. Questa è stata una stagione dura, complicata, anche imprevista. Siamo stati in corsa fino alla fine, ho visto i ragazzi concentrati: hanno dimostrato di essere grandi uomini lottando contro tutto e tutti”.

Poi ha proseguito: “Più che un bilancio facciamo un’analisi continua per cercare di migliorarci. Questo è il nostro obiettivo, ed è di questo che parliamo nei ragionamenti con il nostro allenatore. Vogliamo vincere che è la cosa che chiedono i nostri tifosi. Se resterà Vlahovic? Le voci sono incontrollabili, ma il mercato non è ancora iniziato. Dusan non è in vendita, siamo soddisfatti dell’impegno che ci mette, poi nella vita si può sempre fare meglio”.

Infine, su Massimiliano Allegri: “L’ha detto Allegri e anch’io in tempi non sospetti, c’è fiducia incondizionata. Stiamo costruendo il futuro insieme a lui, su questo non ci sono dubbi”.

Foto: sito ufficiale Juve