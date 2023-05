Calvo: “Noi accusati per un articolo e condannati per un altro. Condividiamo tutto con Allegri”

Francesco Calvo, CFO della Juventus, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Milan.

Queste le sue parole anche in merito alla nuova sentenza sul -10 in classifica: “Noi ci siamo espressi sin dall’inizio in maniera chiara sulle nostre opinioni e i nostri sentimenti in merito alle sentenze. Riteniamo di essere stati puniti ingiustamente, che non ci sia stata proporzione. Abbiamo iniziato il processo accusati di violare un articolo e siamo stati condannati per la violazione di un altro. Ormai è definitiva e siamo concentrati sul campo”.

Su Juve-Milan: “Juventus-Milan è sempre importante perchè c’è in ballo l’orgoglio, questa sera ci sono in ballo dei punti importanti, per cui il sentimento è quello della giusta cattiveria agonistica per conquistare i tre punti e tenerci una porta aperta per conquistare l’Europa che conta”.

Su Allegri: “Condividiamo tutto con Allegri, l’allenatore viene interpellato nelle scelte e le condividiamo. Siamo un gruppo di lavoro, la Juventus è più di una singola persona e di un singolo nome, questo incluso il sottoscritto, ma siamo un gruppo di lavoro, abbiamo 126 anni di storia, 100 anni della stessa proprietà, abbiamo milioni di tifosi e questa credo sia la garanzia per i successi futuri di Juventus”.

Foto: sito Juventus