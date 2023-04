Calvo: “Le indiscrezioni lette in questi giorni sembravano sentenze UEFA già scritte”

Intervenuto ai microfoni della Mediaset, il CEO della Juventus, Francesco Calvo, ha così parlato prima della sfida dell’Inter: “Fare un bilancio prima di una gara così importante è difficile, la stagione è stata lunga e con alti e bassi ma ad aprile siamo ancora in corsa su più trofei, al momento siamo soddisfatti del percorso”.

Poi ha proseguito parlando delle indiscrezioni uscite negli ultimi giorni su un eventuale esclusione dalle competizioni europee durante la prossima stagione: “Non abbiamo novità sul tema, mi fa piacere che le chiamiate indiscrezioni perché leggendole su un quotidiano in questi giorni sembravano sentenze già scritte… Già stasera potrebbe cambiare il futuro? In ottica mercato la partita non è decisiva, sappiamo di avere una squadra forte e che stasera può vincere. Programmeremo con calma la prossima stagione, negli uffici e senza pressioni. La squadra è migliorabile ma rimane un mese e mezzo di sfide importanti in stagione”.

Infine: “La società Juventus ha una solidità tale che ci permette di programmare indipendentemente dall’esito sportivo della stagione. Le coppe europee fanno la differenza, però possiamo programmare nei giusti tempi”.

