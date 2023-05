Calvo: “Giuntoli? Ho letto un toto-nomi, ma noi abbiamo le idee chiare. Su Rabiot e Di Maria…”

Francesco Calvo, CFO della Juventus, ha rilasciato altre dichiarazioni a DAZN: “La Juve è più di un singolo, compreso il sottoscritto. Abbiamo la stessa proprietà da 100 anni, milioni di tifosi e queste sono garanzie. Giuntoli in pole per il ruolo di direttore sportivo? Ho visto un toto-nomi importante e variegato, noi abbiamo le idee chiare e non mi sembra corretto commentare singoli nomi prima ancora della fine della stagione. L’ultima di Di Maria e Rabiot in casa? Potrebbe perché hanno i contratti in scadenza e nell’ultima partita in casa non si sa mai chi ci sarà l’anno prossimo. Le vie del mercato sono infinite, i giocatori vogliono impegnarsi ed è questo che ci interessa”.

Giuntoli, come anticipato, è il primo nome per la Juve che vuole aspettare il via libera del Napoli e proprio per questo motivo fin qui non ha contattato altri direttori sportivi.

